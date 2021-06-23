ОПЕК+ планирует ослабить ограничения на добычу нефти в августе на 500 тыс. б/с

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с), сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

По их словам, представители добывающих государств намерены встретиться 1 июля для обсуждения последующих шагов.

Страны ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран, отмечают источники.

В прошлом году, на пике пандемии COVID-19, ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 млн б/с. К следующему месяцу объем фактически возращенного производства составит 4 млн б/с.

Источники отмечают, что страны ОПЕК+ также обсуждают возможность ежемесячного наращивания добычи на 500 тыс. б/с и после августа. Этот сценарий, однако, пока не рассматривается официально.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 по московскому времени в среду составляет $74,82 за баррель, что на $0,74 (1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,58 за баррель, что на $0,77 (1,03%) выше итогового значения предыдущей сессии.