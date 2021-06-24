Brent подорожала до $75,29 на фоне снижения запасов в США и Китае

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в четверг на фоне снижения запасов энергоносителей в США и Китае.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд - это самый длительный период падения с января.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей.

"Полоса сокращения запасов в США показывает устойчивость восстановления американской экономики, но также выводит на первый план проблему недостаточной добычи", - приводит MarketWatch слова аналитика The Price Futures Group Фила Флинна.

Запасы нефти в Китае, по данным аналитической компании Kayross, находятся на минимальном уровне с начала текущего года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $75,29 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,38 (0,5%) - до $75,19 за баррель, в течение сессии цена поднималась выше отметки в $76 за баррель впервые с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%) - до $73,08 за баррель.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их увеличения на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

"Мы начинаем видеть недостаток предложения, и это одна из причин того, что нефтяной рынок остается столь сильным", - отмечает Флинн.

В центре внимания рынка - очередная встреча государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на свои источники, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.