Total попросила Platts гарантировать покупку нефти не у Гуцериева

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Французская Total обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой обеспечить гарантию того, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям попавшего под санкции Евросоюза Михаила Гуцериева.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров, Total во вторник в рамках торговой сессии в системе Platts выставила заявку на покупку груза с перевалкой в балтийском порту Приморск 9-13 июля с оговоркой: "партия полностью соответствует санкциям ЕС".

Источники агентства связывают эту оговорку с введением санкций в отношении Гуцериева, так как ранее такие требования отсутствовали.

Компании могут уточнять условия покупки с помощью дополнительных комментариев во время торговой сессии в окне Platts, однако при торговле указывается только поставщик, порт и окно отгрузки без точных дат. В связи с этим нельзя сказать, из чьих именно ресурсов продавец предлагает сырье.

Как отметил "Интерфаксу" один из трейдеров, сейчас на рынке очень настороженно относятся к нефти компаний Гуцериева во избежание попадания под санкции. Основным покупателем нефти компаний Гуцериева, особенно "Русснефти", является швейцарский трейдер Glencore. Агентство Reuters отмечает, что на прошлой неделе Glencore активно торговал в окне Platts, совершив две сделки, а также предлагая грузы. Согласно методологии Platts, энергоносители, поставляемые из стран или компаниями, находящимися под торговым эмбарго или санкциями, признанными международным законодательством, не должны быть участниками сделок в рамках процесса ценообразования в торговом окне.

По информации источника агентства, ещё несколько европейских переработчиков попросили уточнить происхождение грузов российской нефти, чтобы не купить объемы компаний, в которых Гуцериев владеет крупными долями.

Еще два трейдера сообщили агентству, что в нескольких случаях банки отказали в предоставлении оплаты продукции компаний, связанных с Гуцериевым. Один из трейдеров отметил, что в настоящее время торговая компания уточняет с юристами возможность работы с компаниями, близкими к Гуцериеву, а также взяла паузу на это время в работе с соответствующими объемами.

Как сообщалось, в понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и российских бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, включенным в этот санкционный список лицам.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В эти списки Гуцериев не попал.

Михаил Гуцериев - владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В состав этой группы входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.