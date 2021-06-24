Акционер "М.Видео" из ФРГ не намерен выходить из компании из-за санкций против Гуцериева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Германская Ceconomy, владеющая 15% акций ПАО "М.Видео", не намерена выходить из капитала компании в связи с внесением в санкционные списки Евросоюза Михаила Гуцериева.

Гуцериеву принадлежит группа "Сафмар", крупнейший акционер "М.Видео" с долей около 60%.

"На данный момент у нас нет планов менять нашу инвестицию из-за этого обстоятельства (санкций против Гуцериева - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" представитель Ceconomy.

Акции "М.Видео" торгуются на Московской бирже, free float составляет 24%. Исходя из текущих рыночных котировок, пакет Ceconomy стоит чуть меньше 17 млрд рублей.

В понедельник, 21 июня, Евросоюз включил Михаила Гуцериева в санкционный список за поддержку официального Минска.