Экспорт желруды и окатышей из РФ останется беспошлинным

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Временные экспортные пошлины на продукцию металлургии не затронут железную руду и железорудные окатыши, могут быть распространены только на горячебрикетированное и прямовостановленное железо (ГБЖ/ПВЖ), следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился "Интерфакс".

Ставка для ГБЖ и ПВЖ (метализованные окатыши) составит 15%, но не менее $54 за тонну. Единственным производителем ГБЖ и ПВЖ в России является "Металлоинвест". ГБЖ преимущественно экспортируется, в то время как ПВЖ идет на внутреннее потребление.

Железной руды и железорудных окатышей, относящихся к группе 2601, в проекте постановления нет.

Под экспортные пошлины, согласно документу, подпадет также чугун. Минимальный размер пошлины на него составит $115 за тонну.

24 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил о введении временных экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. Пошлины будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Ставка будет комбинированной: она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, рассчитанной как минимальная ставка за тонну продукцию.

По оценке Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд руб., цветмета - 50 млрд руб.