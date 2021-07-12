В правительстве задумались о снижении экспортной пошлины на чугун

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия может пересмотреть экспортную пошлину на чугун, понизив ее до $54/тонна.

Проект постановления правительства "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе", предусматривающий установление на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года в отношении чугуна ставки вывозной таможенной пошлины в размере 15%, но не менее $54/тонна на прошлой неделе был согласован главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса".

Согласно подписанному в июне постановлению правительства о введении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, ставка на чугун составляет 15%, но не менее $115/тонна.

"С учетом цели введения экспортной пошлины (дополнительные поступления в федеральный бюджет в целях обеспечения компенсации роста цен для государственных строительных объектов социального значения, гособоронзаказа), принимая во внимание фактически запретительный для вывоза чугуна характер ставки экспортной пошлины, сохраняющийся рост внутренних и мировых цен на чугун, предлагается установление в отношении данного товара ставки экспортной пошлины (...) по аналогии с горячебрикетированным железом", - говорится в пояснительной записке к проекту

"Минпромторг в курсе данной инициативы и поддерживает ее. Принятию данного решения предшествовал анализ экономических показателей производителей чугуна. При ставке в $115 за тонну его производство становится экономически невыгодным. Кроме того, считаем, что чугун должен иметь экспортную пошлину равную пошлине на ГБЖ (горяче- брикетированное железо - ИФ). Дополнительных предложений по изменению уровня пошлин в адрес министерства не поступало", - прокомментировали инициативу в профильном ведомстве.

Как сообщалось, в конце июня правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Так, минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель – $2321, алюминий – $254, окатыши (рудный концентрат) - $54, плоский г/к прокат и арматуру – $115, х/к прокат – $133, нержавеющую сталь и ферросплавы – $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

В начале июля ассоциация "Русская сталь" заявила, что введение экспортных пошлин на металлы может привести к сокращению объемов производства стального проката и чугуна за 5 месяцев на 1,2 млн тонн при условии сохранения текущей рыночной конъюнктуры. При этом экспортные поставки сталепроизводителей могут упасть на 1 млн тонн ($552 млн). При условии снижения мировых цен на сталь объем производства металлопроката и чугуна будет снижен более, чем 1,2 млн тонн, а экспорт сократится приблизительно на 2,5 млн тонн (около $1 млрд).

Основными российскими экспортерами чугуна являются Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz, которые отгружают российские слябы на свои американские активы.