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РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины

РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен.

Предложение о временных пошлинах на период с августа по декабрь включительно на заседании правительства озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его поддержали министр промышленности Денис Мантуров и первый вице-премьер Андрей Белоусов, а глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости донастроить налогообложение для периодов выгодной внешней конъюнктуры и сверхприбылей металлургических компаний.

По оценке Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд руб. (Белоусов дал более узкий коридор - 113-114 млрд руб.), цветмета - 50 млрд руб.

Базовая ставка пошлины на цветные металлы составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая. Специфические ставки экспортной пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель - $2321, алюминий - $254. Расчеты ставок произведены исходя из ценовой конъюнктуры за 5 месяцев. Пошлины распространяются только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.

На фоне этого сообщения акции российских металлургических компаний заметно упали на торгах Московской биржи.

По данным на 12:28 МСК, падение акций "Магнитогорского металлургического комбината" составило 3,3% (до 61,37 рубля за штуку), "Новолипецкого металлургического комбината" - 4,2% (до 236,26 рубля за штуку), "Северстали" - 3,9% (до 1535,4 рубля за штуку), "Норникеля" - 4,5% (до 24250 рублей за штуку), "Русала" - 6,7% (до 52,8 рубля за штуку).

В РоссииКремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлурговКремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлурговЧитать подробнее

Правительство РФ вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен.

В конце мая Белоусов заявил, что российские металлурги должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

Заявления Белоусова уже вызвали резкую ответную реакцию металлургов: глава отраслевого объединения "Русская сталь" и владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций ведущих компаний сектора.

Андрей Белоусов Максим Решетников Антон Силуанов Денис Мантуров

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