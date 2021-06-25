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Экспортная пошлина на пшеницу с 30 июня повысится до $41,3 за тонну

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 30 июня составит $41,3 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Это выше, чем неделей ранее, когда пошлина составляла $33,3 за тонну.

Пошлина на ячмень составит $39,6 (без изменений), на кукурузу - $50,5 ($50,2) за тонну.

Новые ставки будут действовать в течение недели. Они рассчитаны исходя из индикативных цен на пшеницу в $259,1 ($254,5 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $241,7 (без изменений), на кукурузу - $257,2 ($256,8) за тонну.

РФ со 2 июня РФ ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (заканчивается 30 июня) составит 48 млн тонн против 43,1 млн тонн в прошлом сельхозгоду.

Минсельхоз РФ

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