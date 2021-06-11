Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 июня вырастет до $33,3

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 16 июня составит $33,3 за тонну, свидетельствуют данные Минсельхоза РФ.

На неделе с 9 по 15 июня пошлина составляет $29,4 за тонну.

Пошлина на ячмень с 16 июня составит $39,6 (без изменений), на кукурузу - $48,2 ($50) за тонну.

Новые ставки экспортных пошлин будут действовать с 16 по 22 июня.

Они рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу в $247,7 ($242 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $241,7 (без изменений), на кукурузу - $253,9 ($256,5) за тонну.

Как сообщалось, со 2 июня РФ ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.