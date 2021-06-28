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"Европейский медицинский центр" объявил о планах IPO на МосБирже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Европейский медицинский центр" (ЕМС) официально объявил о планах проведения IPO.

Компания подала заявку на допуск GDR на акции United Medical Group CY PLC к торгам на Московской бирже (первый котировальный список), говорится в сообщении ЕМС.

Продающими акционерами выступят INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%).

О том, что Абрамович является совладельцем ЕМС, до сих пор известно не было: сообщалось лишь, что в начале 2020 года Baring Vostok продал свой пакет в размере 27,78% капитала группе "МедИнвестГрупп" (это соответствует совокупной доле Кулькова и Абрамовича на данный момент). МИГ - проект владельца "Фармстандарта" Виктора Харитонина, давнего бизнес-партнера Абрамовича. Millhouse Абрамовича в МИГ напрямую не участвует, но, согласно отчетности компании, предоставляет ей кредитные ресурсы.

Организаторами IPO EMC являются Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Ее структура предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере - до 15% от базового объема.

ЕМС может стать второй публичной компанией в секторе медицинских услуг в России вслед за MDMG ("Мать и дитя") Марка Курцера. Также АФК "Система" рассматривает возможность проведения в перспективе размещения акций сети клиник "Медси".

О ЕМС

Выручка ЕМС в 2020 году составила 241,3 млн евро против 219,7 млн евро в 2019 году, скорректированная EBITDA выросла с 82,8 млн до 97,3 млн евро, прибыль - с 59,5 млн до 80,6 млн евро. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области. Около 30% общей площади всех объектов, включая флагманские центры EMC на ул.Щепкина и в Орловском переулке, находится в собственности, еще 50% - в концессии на 49 лет без арендных платежей. По состоянию на 31 марта в группе были заняты 2,1 тыс. сотрудников.

Тарифы за услуги ЕМС исторически устанавливаются в евро. Средний чек в 2020 г. составил около 282 евро за поликлинический визит и 5327 евро за стационарное лечение, сказано в презентации компании для инвесторов.

"Ожидается, что текущий уровень долговой нагрузки группы, возможности роста, не требующие больших капиталовложений, и высокий уровень генерирования денежного потока обеспечат компании значительную гибкость при распределении дивидендов", - пишет ЕМС. Планируется, что компания выплатит приблизительно 114 млн евро в качестве дивидендов в 2021 году, включая дивиденды за 2020 год на сумму около 76 млн евро (выплата в сентябре), и 38 млн евро за первое полугодие 2021-го (декабрь).

В 2018-2020 годах компания распределила между акционерами 140 млн евро. Дивидендная политика ЕМС предусматривает выплату до 100% чистой прибыли.

Коэффициент чистый долг/EBITDA компании на 31 марта составлял 1,2х. В презентации не названы основные кредиторы компании, из ранее раскрытой отчетности ЕМС следует, что это Сбербанк и Райффайзенбанк. Совокупный долг перед ними на конец 2020 года составлял около 4,4 млрд рублей.

Европейский медицинский центр МосБиржа Роман Абрамович

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