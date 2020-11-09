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"Мосбиржа" начала торги GDR головной структуры клиник "Мать и дитя"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (GDR) головной структуры сети клиник "Мать и дитя" – MD Medical Group Investments (MDMG) – начали торговаться на "Московской бирже", передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии начала торгов.

Бумаги MDMG включены в первый котировальный список, торговый код – MDMG. Это первая компания на российском рынке, которая представляет сферу здравоохранения.

Старт торгов бумаг на российской бирже начался с отметки 490 рублей за GDR.

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Акции компании с октября 2012 года торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в форме глобальных депозитарных расписок. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции. Одна бумага на закрытии торгов в пятницу стоила $5,8.

MDMG зарегистрирована на Кипре в 2010 году. Компания объединяет 42 медицинских учреждения в 23 городах России.

Выпущенный акционерный капитал MDMG составляет $6,01 млн и состоит из 75 млн 125 тыс. 10 акций. Free float равен около 32,1%. Остальные 67,9% акций компании принадлежат MD Medical Holding Limited, владельцем которой является основатель и глава сети клиник Марк Курцер.

Согласно проспекту, компания не имеет официальной политики по выплате дивидендов. В соответствии с уставом, она может выплачивать дивиденды из своей прибыли. При этом компания стремится придерживаться своей неофициальной дивидендной политики и выплачивать своим акционерам по крайне мере 25% от чистой прибыли за год. Так, MDMG выплачивает дивиденды ежегодно, начиная с 2012 года. Три раза компания платила промежуточные дивиденды: по итогам первого полугодия 2016, 2017 и 2020 годов.

По итогам 2019 года совокупный объем дивидендов составил 1,39 млрд рублей, или 49,87% от чистой прибыли, а за 2018 год – 800 млн рублей, или 28% от чистой прибыли.

Это шестая компания, которая пришла на "Московскую биржу" за вторичным листингом в этом году.

Московская биржа Мать и дитя MDMG

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