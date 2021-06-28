ЦБ в июле может рассмотреть вариант повышения ставки шагами от 25 до 100 б.п.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки шагами от 25 до 100 базисных пунктов (б.п.), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

"Мы будем оценивать размер этого шага. Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что размера шага будет зависеть от поступающих данных. ЦБ в июле планирует представить обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Банк России пересмотрит также прогноз по ценам на нефть, но прогноз по ним в долгосрочном периоде регулятор сохраняет на уровне $50-55, добавила глава ЦБ.

Инфляция и инфляционные ожидания в России остаются повышенными, экономика восстанавливается достаточно быстро. Кроме того, ЦБ отмечает разрыв в устойчивом росте спроса и отстающем росте предложения. "Этот разрыв создает дополнительное инфляционное давление. В комбинации с повышенными и незаякоренными инфляционными ожиданиями это вынуждает нас нормализовать политику быстрее, чем мы предполагали ранее", - заявила глава Банка России.

Она добавила, что пока сложно предсказать, где будет находиться верхняя точка нормализации денежно-кредитной политики - это будет зависеть от многих факторов. "Мы должны нормализовывать политику, но размер шагов и траектория будут зависеть от ряда факторов, потому что много неопределенностей", - добавила Набиуллина.

ЦБ планирует придерживаться сбалансированного подхода в повышении ставки: быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных рисков, при этом выбирая предсказуемые для рынка шаги. "Резкое увеличение ключевой ставки может создать сложности для рынка по адаптации к новому уровню ставки, поэтому мы будем калибровать наши шаги, учитывая эти два аспекта", - сказала глава Банка России.

Банк России в марте 2021 года повысил ключевую ставку на 25 б.п. – до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. – до 5%, в июне на очередные 50 б.п. – до 5,50%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 июля.