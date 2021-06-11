Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 5,50%.

Ранее аналитики сошлись во мнении, что Банк России 11 июня повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п. Чашу весов в пользу такого повышения ставки склонил выход годовой инфляции в России за пределы 6%. Инфляция в РФ в мае 2021 года ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении инфляция повысилась до 6,02% с 5,53% на конец апреля и 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года). Инфляция с 1 по 7 июня ускорилась до 0,16% с 0,12% в последнюю неделю мая. Годовая инфляция на 7 июня, исходя из расчетов на основе данных Росстата, была посередине между 6,1% и 6,2% (6,15%).

Некоторые экономисты после публикации Росстатом данных по индексу потребительских цен за май пересмотрели свои прогнозы в сторону большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (до этого они ждали повышения ставки на 25 б.п.).

Банк России сопроводил решение повысить ключевую ставку до 5,5% максимально ястребиным сигналом о дальнейшей направленности денежно-кредитной политики, который практически предопределяет неизбежность ее дальнейшего ужесточения.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении ЦБ.

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