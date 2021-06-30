Замглавы Минфина сменил экс-министра транспорта в совете директоров "Аэрофлота"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Замминистра финансов Тимур Максимов ожидаемо сменил главу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), экс-министра транспорта Евгения Дитриха в совете директоров "Аэрофлота", следует из сообщения авиакомпании об итогах годового собрания акционеров.

В прошлом году Дитрих выдвигался в совет, будучи министром транспорта. В декабре его на этом посту сменил бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Дитрих стал гендиректором ГТЛК. В 2021 году этом году Дитриха не оказалось в списке кандидатов в совет директоров "Аэрофлота" от государства - вместо него там фигурировал Максимов.

В ходе допэмиссии "Аэрофлота" в октябре прошлого года государство выкупило на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд рублей. Доля государства в "Аэрофлоте" в результате выросла с 51,17% до 57,34%. При этом если до допэмиссии акциями государства управляло только Росимущество, то после - его доля размылась до 23,25%, а еще 34,09% получил Минфин.

В остальном состав совета не изменился: в него переизбрались Савельев, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры Максут Шадаев, спецпредставитель президентапо цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, а также выдвинутые как независимые управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и гендиректор ООО "Авиакапитал-сервис" (лизинговая "дочка" "Ростеха") Роман Пахомов.

Почти все вошедшие в обновленный состав совета - кандидаты от государства. Пахомова выдвигался от "Ростеха". При этом выборы в совет в этом году были безальтернативными: было 11 кандидатов на столько же мест в совете. В предыдущие годы число кандидатов превышало количество мест в этом органе управления компании: в 2020 году их было 12, в 2019-м - 13, в 2018-м - 12.

Акционеры также утвердили подход к выплате вознаграждения членам совета директоров за 2019-2021 гг., увязав его с выплатой дивидендов и исполнением обязательств по госгарантиям.

"Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО "Аэрофлот" в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам совета директоров ПАО "Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров при соблюдении следующих условий: полное исполнение обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий РФ; выплата дивидендов", - сказано в сообщении авиакомпании.

За 2020-2021 корпоративный год члены совета директоров "Аэрофлота" могли получить фиксированное вознаграждение на общую сумму 53,8 млн рублей. Самые большие выплаты полагались двум независимым директорам - управляющему директору ООО "Ренессанс Брокер" Игорю Каменскому (11,16 млн рублей) и гендиректору лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-сервис" Роману Пахомову (10,38 млн рублей). Еще один независимый директор - ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов мог получить 8,4 млн руб., спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков и гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь - по 7,2 млн рублей. Главе "Ростеха" Сергею Чемезову могло быть выплачено 6 млн рублей, гендиректору АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгению Дитриху - 3,47 млн рублей.

Главе Минтранса РФ, экс-CEO "Аэрофлота" Виталию Савельеву, нынешнему гендиректору авиакомпании Михаилу Полубояринову, заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову и главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву выплаты не полагаются по закону.

За 2019-2020 корпоративный год члены совета претендовали на фиксированное вознаграждение в размере 56,64 млн рублей, по долгосрочной программе мотивации - 40 млн рублей. На прошлогоднем годовом собрании решение по этим вопросам не было принято, так как в голосовании не участвовали акционеры, представляющие государство.

На годовом собрании в позапрошлом году акционеры утвердили фиксированное вознаграждение членов совета за 2018-2019 корпоративный год в размере 76,4 млн рублей. Также были одобрены выплаты по программе мотивации в предыдущей редакции: всего 187,3 млн рублей за период с 1 января 2016 по 30 сентября 2018 года.