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Россия приобрела акции "Аэрофлота" на 41 млрд рублей из ФНБ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минфин отчитался о вложении средств Фонда национального благосостояния в акции допэмиссии ПАО "Аэрофлот".

14 октября за счет средств ФНБ приобретено 682 306 260 акций перевозчика на сумму 40 938,4 млн рублей. Цена размещения составила 60 рублей за акцию.

Параллельно о сделке по размещению акций на эту сумму в пользу Минфина, выступающего от лица государства, сообщил сам "Аэрофлот".

Эти акции куплены в рамках реализации преимущественного права приобретения акций новой эмиссии (государство до сделки владело 51,17% "Аэрофлота"). Кроме того, как сообщала компания, в рыночной части допэмиссии, объем которой составил 39,1 млрд рублей, также поучаствовало государство - приобретя акции на 9,1 млрд рублей.

"В рамках дополнительной эмиссии акций ПАО "Аэрофлот" планируется заключение второго, кроме указанного выше, договора с министерством финансов России, выступающим от имени Российской Федерации, с доведением общей суммы участия России в дополнительной эмиссии акций ПАО "Аэрофлот" до 50 млрд рублей", - пояснил "Аэрофлот" в сообщении о существенном факте на ленте раскрытия.

По меркам ФНБ сумма, инвестированная в "Аэрофлот", не значительна: это меньше 0,5% от объема его ликвидных активов на 1 октября (9,346 трлн рублей). Средства понадобились национальному авиаперевозчику в связи с резким падением рынка из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19.

ФНБ Минфин Аэрофлот

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