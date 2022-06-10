Акционерам "Аэрофлота" предложили выделить 51,8 млн рублей на бонусы совету директоров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании планируют утвердить фиксированное вознаграждение членам совета директоров за 2021-2022 корпоративный год на общую сумму 51,8 млн рублей, говорится в материалах к собранию.

Самые большие выплаты полагаются двум независимым директорам - управляющему директору "Ренессанс брокер" Игорю Каменскому (11,16 млн рублей) и гендиректору лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-сервис" Роману Пахомову (10,4 млн рублей).

Еще один независимый директор - экс-ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов может получить 8,4 млн рублей, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков и гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь - по 7,2 млн рублей. Главе "Ростеха" Сергею Чемезову могут выплатить 6 млн рублей, экс-гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову - 1,4 млн рублей.

Главе Минтранса Виталию Савельеву, главе Минцифры Максуту Шадаеву, заместителю главы Минфина Тимуру Максимову и заммэра Москвы Максиму Ликсутову выплаты не полагаются по закону.

Выплаты вознаграждения возможны после исполнения "Аэрофлотом" обязательств, связанных с предоставлением в 2021 году госгарантий, а также после выплаты дивидендов, отмечается в материалах.

Такой подход к выплатам вознаграждения членам совета акционеры компании утвердили на прошлогоднем годовом собрании. Как сообщалось, решение было принято в связи со "значительным негативным влиянием на экономику "Аэрофлота" в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса". За 2020-2021 корпоративный год члены совета претендовали на общую сумму 53,8 млн рублей.

Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" пройдет 30 июня в форме заочного голосования.