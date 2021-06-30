Китайский сервис такси Didi провел IPO на NYSE на $4,4 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Китайская Didi Global Inc., оператор крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси, провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) объемом $4,4 млрд, разместив примерно на 10% больше акций, чем планировалось изначально.

Didi продала в ходе IPO 317 млн американских депозитарных акций (ADS) по $14 - верхней границе заявленного ценового диапазона ($13-$14), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Таким образом, компания оценена в рамках IPO в $67 млрд, а с учетом полного разводнения (включая акции, которые могут быть выпущены в результате конвертации бондов и реализации опционов) рыночная стоимость Didi превышает $70 млрд. Это ниже капитализации Uber Technologies Inc., составляющей порядка $95 млрд, но выше стоимости другого американского сервиса онлайн-заказа такси - Lyft Inc. (около $20 млрд).

Акции Didi начнут торговаться на NYSE в среду под тикером "DIDI".

Компания провела IPO спустя всего три дня после начала road show, а из-за разницы во времени общалась с инвесторами в виртуальном режиме, отмечают источники. Представляя IPO, сервис акцентировал внимание на масштабе операций и потенциале дальнейшего развития бизнеса.

IPO Didi является крупнейшим по объему размещением акций китайской компании в США после IPO Alibaba Group на $25 млрд, состоявшегося в 2014 году, пишет Bloomberg.

Didi основал в 2012 году Ченг Вэй, который ранее работал в Alibaba Group. На начало июня ему принадлежали 7% акций компании и 15,4% голосующих прав. В число инвесторов такси-сервиса входят также японская Softbank Group (21,5%), американская Uber Technologies (12,8%), китайская Tencent (6,8%).

По итогам 2020 года выручка Didi снизилась на 8,4%, до 141,74 млрд юаней ($21,63 млрд), из-за ограничений на передвижения, установленных во время пандемии COVID-19. Чистый убыток в прошлом году составил 10,68 млрд юаней ($1,63 млрд), два предыдущих года она также завершала "в минусе".

В январе-марте этого года компания получила чистую прибыль в размере 196 млн юаней ($30 млн).

Didi работает в 14 странах без учета КНР, включая Японию, Австралию, Мексику и Россию.