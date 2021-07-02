Власти Китая начали проверку сервиса такси Didi после IPO

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Управление по вопросам киберпространства Китая, главный интернет-регулятор страны, проверяет Didi Chuxing Technology Co., китайское подразделение Didi Global Inc., которая ранее на этой неделе провела IPO в Нью-Йорке.

Пока идет проверка Didi, регистрация новых пользователей в китайском сервисе такси приостановлена, пишет The Wall Street Journal.

Регулятор не сообщил, как долго будет длиться проверка, однако отметил, что ее целью является защита национальной безопасности.

Didi заявила, что будет полностью сотрудничать с соответствующими ведомствами в период проверки. "Мы планируем полностью изучить потенциальные риски для кибербезопасности и продолжим улучшать наши компьютерные системы и технологические возможности", - говорится в сообщении Didi.

Акции Didi Global теряют в цене 6,5% в ходе торгов на NYSE в пятницу. Ранее на этой неделе компания провела IPO на $4,4 млрд, получив оценку почти в $70 млрд.