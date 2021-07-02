Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:45Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Власти Китая начали проверку сервиса такси Didi после IPO

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Управление по вопросам киберпространства Китая, главный интернет-регулятор страны, проверяет Didi Chuxing Technology Co., китайское подразделение Didi Global Inc., которая ранее на этой неделе провела IPO в Нью-Йорке.

Пока идет проверка Didi, регистрация новых пользователей в китайском сервисе такси приостановлена, пишет The Wall Street Journal.

Регулятор не сообщил, как долго будет длиться проверка, однако отметил, что ее целью является защита национальной безопасности.

Didi заявила, что будет полностью сотрудничать с соответствующими ведомствами в период проверки. "Мы планируем полностью изучить потенциальные риски для кибербезопасности и продолжим улучшать наши компьютерные системы и технологические возможности", - говорится в сообщении Didi.

Акции Didi Global теряют в цене 6,5% в ходе торгов на NYSE в пятницу. Ранее на этой неделе компания провела IPO на $4,4 млрд, получив оценку почти в $70 млрд.

Didi NYSE США Китай

Новости по теме

Новости

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Что произошло за день: пятница, 2 июля

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка
Пандемия коронавируса

ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июля

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');