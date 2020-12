Китайские власти усилили давление на технологических гигантов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рыночный регулятор Китая потребовал от технических гигантов страны ужесточить контроль за формирующейся моделью электронной коммерции.

Это последняя из мер, принимаемых китайскими властями, чтобы обуздать влиятельный интернет-сектор, пишет газета The Wall Street Journal.

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР пригласило на встречу во вторник шесть из крупнейших компаний Китая, предоставляющих интернет-услуги потребителям, включая Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., следует из заявления на сайте регулятора.

SAMR сообщило о намерении более тщательно отслеживать использование модели групповых покупок, при которой несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров со скидками. Кроме того, регулятор предостерег компании от незаконных действий, таких как хищническое ценообразование, злоупотребление потребительскими данными в целях извлечения прибыли и продажа поддельной продукции.

На этой встрече также присутствовали представители оператора приложения по доставке еды Meituan, компаний электронной торговли JD.com Inc. и Pinduoduo Inc. и оператора сервиса онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co.

Пекин усиливает давление на ведущие потребительские интернет-компании Китая, многие из которых довольно беспрепятственно развивались в последнее десятилетие, отмечает WSJ. Однако по мере роста влияния компаний, вооруженных огромным количеством потребительских данных, власти уделяют все больше внимания контролю за ними.

В ноябре SAMR представило проект антимонопольных норм, регулирующих деятельность интернет-платформ, в котором учитывается широкий круг потенциальных нарушений в сфере конкуренции.