Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в России с 22 по 28 июня резко ускорились до 0,23% после двух недель по 0,12% и 0,16% в первую неделю июня, сообщил в среду Росстат.

Росстат опубликовал даже специальное разъяснение такого ускорения инфляции.

"Среди основных причин: рост цен на товары с высокой долей в структуре потребительских расходов населения, неделей ранее показавшие нулевые или близкие к ним темпы роста; учет влияния цен и товаров, не включенных в еженедельный мониторинг средних цен", - говорится в комментарии.

"Каждую неделю Росстат оценивает изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Один раз в месяц - на 556 товаров и услуг. Тем не менее, даже в еженедельном режиме учитывается влияние всего набора товаров и услуг (по специальной формуле - ИФ). В случае, когда отмечается изменение темпов роста цен на товары и услуги, не входящие в 106 еженедельно отслеживаемых, Росстат досчитывает их влияние на базовую оценку индекса", - поясняют в Росстате, отмечая, что как раз в последнюю неделю июня уже появились данные по ряду товаров и услуг из месячной корзины.

"На неделе с 22 по 28 июня Росстат учел последствия роста цен, в том числе на строительные материалы, железнодорожные билеты и зарубежный туризм (отслеживаются Росстатом в ежемесячном режиме)", - говорится в комментарии.

С начала месяца инфляция к 28 июня составила 0,63%, с начала года - уже 4,13%. Таким образом, рост цен за полгода превысил таргет ЦБ на весь год (4%). Последний раз за полгода инфляция превысила показатель в 4% в 2015 году.

Среднесуточная инфляция за 28 дней июня 2021 года составила 0,022% (за аналогичный период июня 2020 года - 0,008%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 28 июня составила 6,43%, увеличившись с 6,22% на 21 июня, 6,19% на 15 июня, 6,02% на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. Последний раз годовая инфляция равнялась 6,4% в сентябре 2016 года (также 6,4%).

Сахар, яйца, масло

По данным Росстата, рост потребительских цен на сахар-песок в РФ на четвертой неделе после отмены ценовых соглашений (с 22 по 28 июня) составил 0,1%, что соответствует показателю предыдущей недели.

В 25 регионах рост составил 0,1-0,9%, в 5 - 1-2,3%. В 41 субъекте РФ цены не изменились, в 14 - снизились на 0,1-6%.

Цены на подсолнечное масло, которые все еще регулируются соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами (до 1 октября этого года), также выросли на 0,1% (как и на предыдущей неделе). В 32 регионах цены повысились на 0,1-0,9%, в 8 - на 1-3,3%. В 31 субъекте цены не изменились, в 14 - снизились на 0,1-4,8%.

Цены на мясо кур не изменились, при этом в 33 регионах они выросли на 0,1-1%, в 5 - на 1,1-2%. В 15 субъектах цены не изменились, в 32 - снизились на 0,1-2,2%.

В то же время яйца подешевели на 1,8% (на 3% неделей ранее), в том числе в 19 регионах - на 0,1-1,5%, в 27 - на 1,6-3%, в 23 - на 3,1-6,7%. В 6 субъектах цены не изменились, в 10 - повысились на 0,1-2,7%.

На рынке круп замедлился рост цен на гречку - до 0,2% с 0,5% неделей ранее. Рис подорожал на 0,2%, хотя неделей ранее отмечалось падение цен на 0,1%. Пшено продолжает дешеветь - на 0,1%.

Овощи и фрукты

Кроме того, согласно данным Ростата, цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 22 по 28 июня выросли на 0,5%. Темпы роста замедлились.

Неделей ранее они составляли 1,5%.

Активнее других овощей продолжает дорожать морковь - за неделю цены на нее повысились на 7,7% против роста на 10,8% на предыдущей неделе. С начала года морковь подорожала почти в 2,5 раза.

Замедлился и рост цен на капусту - до 2,8% с 4,6% неделей ранее. С начала года капуста подорожала в 1,8 раза. В два раза замедлился рост цен на картофель - они выросли на 3,4% против роста на 6,8% на предыдущей неделе. С начала года картофель стал дороже в два раза.

В то же время цены на репчатый лук снизились на 0,6% против роста в 0,3% неделей ранее. С начала года цены на него выросли в 1,4 раза.

Росстат также сообщил, что цены на яблоки не изменились. Цены на огурцы снизились на 6,8% (на 6% на предыдущей неделе), на помидоры - на 3,2% (на 4,5%).

Тема роста цен на овощи, в частности, на картофель и морковь, была поднята по время ежегодной "Прямой линии" президента в среду.

Отвечая на соответствующий вопрос, Владимир Путин пояснил, что урожая картофеля, который планируется собрать в этом году, будет достаточно для внутреннего потребления, цены на него снизятся. Рост цен он объяснил общемировыми тенденциями, свидетельствующими о том, что мировые индексы на продукты питания - на самой высокой планке за последние десять лет, а также тем, что в прошлом году не хватило своего картофеля.

Президент подчеркнул, что принятые в стране меры по регулированию рынков продовольствия и цен на них, в частности, ценовые соглашения по подсолнечному маслу и сахару, ограничение экспорта зерна, а также меры поддержки производителей муки и хлебобулочных изделий, дают положительные результаты.