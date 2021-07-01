Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ведомствам и регионам проанализировать структуру ценообразования на морковь на предмет необоснованного завышения цен.

Об этом говорится в сообщении министерства по итогам межведомственного совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и других органов власти.

Тема роста цен на овощи, в частности, на картофель и морковь, была поднята во время ежегодной "Прямой линии" президента в среду.

"В ходе совещания было затронуто прозвучавшее в ходе "прямой линии" обращение к президенту РФ жительницы Липецка, которая пожаловалась на цену на морковь 110 рублей за килограмм. Оксана Лут (замглавы Минсельхоза - ИФ) сообщила, что средние импортные цены на морковь составляют около 500 долларов за тонну, что соответствует розничной цене примерно 40 рублей за килограмм. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил профильным ведомствам проанализировать вместе с регионами структуру ценообразования на этот продукт на предмет необоснованного завышения цен", - говорится в сообщении.

Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего на картофель и морковь, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями. Как пояснила Оксана Лут, это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая. В отдельных регионах РФ сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, основные объемы будут собраны в июле-августе. Таким образом, основные ингредиенты "борщевого набора" сегодня импортируются. Снижение цен на них ожидается в конце июля - августе, отметила замминистра.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 22 по 28 июня выросли на 0,5%. Темпы роста замедлились, следует из данных Росстата - неделей ранее они составляли 1,5%.

Активнее других овощей продолжает дорожать морковь - за неделю с 22 по 28 июня цены на нее повысились на 7,7% против роста на 10,8% на предыдущей неделе. С начала года морковь подорожала уже почти в 2,5 раза.