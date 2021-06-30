Назначен новый председатель СД "Русснефти" вместо Гуцериева

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вячеслав Марченко из Фонда поддержки отечественной музыки назначен председателем совета директоров "Русснефти" вместо Михаила Гуцериева, говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе Гуцериев принял решение о выходе из состава СД "Русснефти" после введения против него санкций со стороны ЕС.

Марченко является также председателем совета директоров АО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский" (Московская область), главой и членом совета директоров строительных компаний ООО "Пионер Эстейт" (Москва, входит "Моспромстрой" Гуцериева), ООО "Рост Капитал" (Москва, принадлежит банку "Траст"), а также ПАО "Мосстройпластмасс" и входящего в него ООО "Мытищинский пластик",

Ранее акционеры избрали новый состав совета директоров, в который помимо Марченко вошли: финансовый контролер представительства фирмы "Гленкор Интернэшнл АГ" в Швейцарии Сергей Чернышев, генеральный директор "Нефтисы" Андрей Зарубин, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов, Андрей Дерех, ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, Роберт Джейкоб Скидельски, экс-глава Счетной палаты, председатель комитета по аудиту Сергей Степашин, глава представительства "Гленкор Интернешнл АГ" Яна Тихонова, заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян, сотрудница лондонского офиса Glencore Энн Виктория Нэш, член совета директоров "Сафмара" Антон Жученко.

По последним данным, владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий ЦБ РФ банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через Belyrian Holdings Limited (12,05%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%) и АО "Ай Кью Джи Управление активами" (4,11%). В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

Уставный капитал "Русснефти" в настоящее время составляет 196,22 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных номиналом 50 копеек каждая.