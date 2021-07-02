Гуцериева в день введения санкций ЕС исключили из аффилированных лиц "Русснефти"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основатель "Русснефти" Михаил Гуцериев в день введения против него санкции ЕС был исключен из списка аффилированных лиц компании.

Как говорится в документе, это произошло 21 июня.

Как сообщалось, в тот же день Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и Гуцериев.

Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества. К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.

Как стало известно 24 июня, бизнесмен принял решение покинуть совет директоров "Русснефти", в котором был председателем.

Михаил Гуцериев – владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании – "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.