Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Гуцериева в день введения санкций ЕС исключили из аффилированных лиц "Русснефти"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основатель "Русснефти" Михаил Гуцериев в день введения против него санкции ЕС был исключен из списка аффилированных лиц компании.

Как говорится в документе, это произошло 21 июня.

Как сообщалось, в тот же день Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и Гуцериев.

Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества. К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.

Как стало известно 24 июня, бизнесмен принял решение покинуть совет директоров "Русснефти", в котором был председателем.

Михаил Гуцериев – владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании – "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.

Михаил Гуцериев Русснефть

Новости по теме

Новости

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Прожиточный минимум в РФ на 2022 год увеличат на 297 рублей

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

РФ и Саудовская Аравия обсуждают увеличение нефтедобычи на 2 млн б/с

Цена WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода вырос на 26%

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

ЦБ пожизненно лишил 44 человека права руководить банками

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');