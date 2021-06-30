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Рост зарплат в РФ в реальном выражении в апреле ускорился до 7,8%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в апреле 2021 года составил 7,8% в годовом выражении после повышения на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщил в среду Росстат.

Ускорение годового роста зарплат в апреле объясняется низкой базой апреля 2020 года - тогда они упали на 2% в реальном выражении к апрелю 2019 года, в то время как в марте 2020 года годовой рост еще равнялся 5,9%.

В целом за январь-апрель 2021 года зарплаты в реальном выражении выросли на 2,9% к аналогичному периоду 2020 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2021 года составила 56 тыс. 614 рублей против 55 тыс. 208 рублей в марте 2021 года и 49 тыс. 306 рублей в апреле 2020 года.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 2,0%. В 2020 году зарплаты в реальном выражении выросли на 3,8%.

Росстат

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