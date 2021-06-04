Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Рост зарплат в РФ в реальном выражении в I квартале составил 1,6%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в I квартале 2021 года составил 1,6% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованных на сайте единой межведомственной статсистемы данных Росстата.

Динамика роста реальных зарплат немного замедлилась – в IV квартале 2020 года рост составлял 2,2% в годовом выражении, в III квартале – 1,8%, во II квартале 2020 года было снижение на 0,1%, в I квартале 2020 года – рост на 6,2%.

В целом за 2020 год зарплаты в реальном выражении выросли на 2,5% по сравнению с 2019 годом.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2021 года составила 55 тыс. 208 рублей против 51 тыс. 229 рублей в феврале 2021 года и 50 тыс. 948 рублей в марте 2020 года.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 2,0%.

Росстат

Новости
ПМЭФ-2021

Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

ПМЭФ-2021

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года на заявлении Путина по "Северному потоку 2"

ПМЭФ-2021

Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

Путин объявил о завершении укладки труб по первой нитке "Северного потока 2"

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе
ПМЭФ-2021

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"
ПМЭФ-2021

Сбербанк вновь запустил программу сельской ипотеки

"Аэрофлот" 10 июня проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Оборот розничной торговли РФ в апреле резко вырос на 34,7%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');