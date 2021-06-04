Рост зарплат в РФ в реальном выражении в I квартале составил 1,6%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в I квартале 2021 года составил 1,6% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованных на сайте единой межведомственной статсистемы данных Росстата.

Динамика роста реальных зарплат немного замедлилась – в IV квартале 2020 года рост составлял 2,2% в годовом выражении, в III квартале – 1,8%, во II квартале 2020 года было снижение на 0,1%, в I квартале 2020 года – рост на 6,2%.

В целом за 2020 год зарплаты в реальном выражении выросли на 2,5% по сравнению с 2019 годом.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2021 года составила 55 тыс. 208 рублей против 51 тыс. 229 рублей в феврале 2021 года и 50 тыс. 948 рублей в марте 2020 года.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 2,0%.