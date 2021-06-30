Уровень безработицы в РФ в мае приблизился к доковидному уровню

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в мае 2021 года уменьшилась на 213 тыс. по сравнению с апрелем и составила 3 млн 685 тыс. человек, следует из опубликованных в среду предварительных данных Росстата.

Это девятый месяц подряд, в котором фиксируется сокращение числа безработных и минимум с марта 2020 года, когда численность безработных составляла 3 млн 485 тыс. человек (в апреле 2020 года был скачок до 4 млн 286 тыс. человек).

Уровень безработицы в мае понизился до 4,9% с 5,2% в апреле, 5,4% в марте, 5,7% в феврале, 5,8% в январе.

В декабре 2020 года уровень безработицы составлял 5,9%, в ноябре - 6,1%, в октябре и сентябре - 6,3%, в августе - 6,4%, в июле 6,3%, в июне - 6,2%, в мае - 6,1%, в апреле - 5,8%, в марте - 4,7%.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно добиться снижения безработицы до докризисного уровня (4,7%).