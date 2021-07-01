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"Глобальная энергия" определила шорт-лист кандидатов на премию

В список вернулись российские ученые

"Глобальная энергия" определила шорт-лист кандидатов на премию
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ассоциация "Глобальная энергия" определила шорт-лист кандидатов на получение одноименной премии. В список вошли исследователи из США, Германии, Дании, Китая, Саудовской Аравии. В этом году в шорт-лист вернулись и ученые из России, говорится в сообщении ассоциации.

Объявление шорт-листа состоялось на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Это второй этап нынешнего номинационного цикла. На первом этапе ассоциация получила 94 уникальных заявки – больше, чем в 2020 (78) и 2019 году (39). В лонг-лист вошли представители 36 стран. На втором этапе заявки были рассмотрены экспертами, и в каждой из номинаций – "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика", "Новые способы получения энергии" – были определены по 5 заявок с наивысшим средним баллом.

Лауреаты премии будут определены на закрытом заседании международного комитета. Церемония объявления победителей пройдет в Казани в конце августа – начале сентября.

В шорт-лист в номинации "Традиционная энергетика" вошли:

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Сунил Кокал (Саудовская Аравия), главный научный сотрудник Центра перспективных исследований EXPEC на базе Saudi Aramco: за результаты исследований по обеспечению устойчивого уровня добычи и увеличению нефтеотдачи

Амит Гоял (США), директор-основатель Института RENEW Университета штата Нью-Йорк в Баффало: за новаторские научные исследования, оказавшие большое влияние на создание высокотемпературных сверхпроводящих материалов

Зинфер Исмагилов (Россия), директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН: за вклад в области химии углерода, химии углеродных материалов и гетерогенного катализа

Лео Лоренц (Германия), советник директора по технологиям Infineon Technologies AG: за внедрение передовой энергоэффективной технологии, основанной на использовании силовой электроники, позволяющей обеспечить устойчивое сокращение выбросов CO2 и ограничить глобальное потепление

Чжицзюнь Цзинь (Китай), декан Института энергетики Пекинского университета: за фундаментальные исследования и разведку нефтегазовых месторождений с использованием механизма аккумуляции углеводородов, гибридную углеводородную генерацию на основе использования органо-неорганического взаимодействия, метод оценки нефтегазовых ресурсов, глубоководных нефтегазовых шельфов, морских месторождений сланцевого газа, вклад в создание нефтепровода Китай-Россия.

"Нетрадиционная энергетика"

Сулейман Аллахвердиев (Россия), заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН: за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, феноменальные научные достижения в разработке систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области биоэнергетики и водородной энергии, за содействие достижению эффективности и экологической безопасности наземных источников энергии

Артур Рагаускас (США), заведующий кафедрой биологической перегонки Университета Теннесси: за выдающуюся образовательную деятельность, способствовавшую появлению технических лидеров, осуществляющих переход на возобновляемые источники энергии, использующие непродовольственную биомассу

Турхан Везироглу (США), основатель Международной ассоциации водородной экономики: за выдающийся вклад в фундаментальные исследования и разработку концепции водородной энергетики и экономики, способствовавшей развитию этой отрасли во многих странах

Чжунлинь Ван (США), директор центра наноструктурной характеризации Технологического института Джорджии: за изобретение трибоэлектрических наногенераторов для датчиков с автономными источниками питания, вклад в области робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного аккумулирования "голубой энергии"

Иб Чоркендорф (Дания), директор Научного центра экологического топлива и химических продуктов им. Виллума Датского технического университета: за определение фундаментальных характеристик важных каталитических процессов (таких, как паровой риформинг, синтез метанола и синтез аммиака).

"Новые способы применения энергии"

И Цуй (США), директор Института энергетики им. Прекорта Университета Стэнфорд: за исключительный вклад в разработку и синтез наноматериалов, определение пригодности данных материалов для энергетики, их экологичности, и, в особенности, за качественные научно-технологические инновации, использованные при создании аккумуляторов

Ручжу Ван (Китай), директор Института охлаждения и криогеники Шанхайского университета транспорта: за широкий спектр инноваций, направленных на создание различных высокоэффективных тепловых насосов, обоснование их применения и коммерциализацию, а также за рациональное использование низкопотенциальной тепловой энергии для отопления и охлаждения

Михаил Предтеченский (Россия), член ученого совета Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН: за разработку научных основ синтеза одностенных углеродных нанотрубок, промышленное внедрение, применение в различных материалах, включая использование в электрохимических источниках энергии, повышение энергоэффективности многих материалов и снижение технологического воздействия на климат

Рейнхард Радермахер (США), директор Центра экологической энергетики Мэрилендского университета в Колледж-Парке: за лидерство в разработке инновационных систем сжатия пара, обладающих повышенной энергоэффективностью и устойчивостью, за работу над альтернативными хладагентами и технологиями охлаждения без сжатия пара, а также за проектирование систем охлаждения, отопления и энергоснабжения зданий

Омар Ягхи (США), директор-основатель Института мировой науки Калифорнийского университета в Беркли: за новаторскую работу по хранению водорода и метана сверхвысокой плотности, улавливанию и конверсии двуокиси углерода.

В прошлом году лауреатами премии стали Карло Руббиа (Италия, номинация "Традиционная энергетика" за содействие развитию устойчивой энергетики в контексте утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа), Пэйдун Ян (США, "Нетрадиционная энергетика" за изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и разработки в сфере искусственного фотосинтеза) и Николаос Хатциаргириу (Греция, "Новые способы применения энергии" за вклад в стабилизацию работы электросетей, разработку умных электросетей и микросетей с использованием искусственного интеллекта).

Глобальная энергия

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