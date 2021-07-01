JMMC рекомендовал увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. б/с в месяц

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет (JMMC) рекомендует увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

О том, что такой вариант обсуждается лидерами сделки ОПЕК+ - Россией и Саудовская Аравией - сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В случае принятия решения о постепенном наращивании добычи с августа, снижение добычи от уровня октября 2018 года составит 5,4 млн б/с, с сентября - 5 млн б/с, с октября - 4,6 млн б/с, с ноября - 4,2 млн б/с, с декабря - 3,8 млн б/с.

Таким образом, с декабря до конца 2022 года ОПЕК+ может ограничить нефтедобычу на 3,8 млн б/с от референтного уровня.