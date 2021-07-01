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Комитет ОПЕК+ и министерская встреча перенесены на пятницу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 по Москве, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30 по московскому времени, сообщил секретариат ОПЕК.

Как сообщалось, лидеры сделки – Россия и Саудовская Аравия – принципиально согласовали возможность наращивания добычи нефти с августа, на заседании комитета было предложено обсудить увеличение добычи нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц (в целом на 2 млн б/с) и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Год назад при обсуждении сделки на беспрецедентный уровень в 10 млн б/с странами ОПЕК+ против соглашения выступила Мексика, затянув обсуждения. В итоге было найдено компромиссное решение, что "за" Мексику добычу (на 300 тыс. б/с) снизят США, которые участвовали в так называемой сделке по снижению нефтедобычи "ОПЕК+ и G20" – формально это не было запротоколировано, и фактически Мексика не участвует в ограничениях добычи – страны ОПЕК+ снижали производство на 9,7 млн б/с от уровня октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты референтные уровни, чуть выше уровня добычи в октябре 2018 года - ИФ).

ОПЕК нефть

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