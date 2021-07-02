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FT узнала о рискованной практике Джека Ма по привлечению кредитов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Китайские миллиардеры и сооснователи Alibaba Group Джек Ма и Джо Цай привлекали крупные кредиты у инвестиционных банков под залог акций компании, пишет Financial Times со ссылкой на документы Alibaba.

Заимствования происходили через офшорные компании, контролирующие более половины совокупной доли миллиардеров в Alibaba, составлявшей на конец прошлого года 5,8%.

Среди банков, выдававших кредиты, - UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs и другие.

Практика привлечения кредитов под залог акций является довольно рискованной, и большинство американских компаний ограничивает возможность ее использования для топ-менеджеров. Так, вынужденная продажа акций в случае срабатывания марджин-коллов может ускорить падение стоимости бумаг на рынке.

Однако если от американских компаний требуется раскрывать данные о заимствованиях топ-менеджеров под залог акций, то для зарубежных компаний с листингом в США таких требований не предусмотрено.

В документах, попавших в распоряжение FT, не приводится данных о количестве акций, использовавшихся основателями Alibaba для привлечения заимствований, однако из них видно, что все кредиты привлекались после того как компания получила листинг в США в 2014 году.

При этом Ма и Цай, два крупнейших индивидуальных инвестора Alibaba, использовали кредиты для оплаты личной недвижимости, частных самолетов, а также сделок с другими компаниями.

Так, Цай оплатил покупку бизнес-джета Gulfstream 650 ER за счет кредита, полученного от Credit Suisse под залог акций Alibaba, а Ма - покупку такого же бизнес-джета и недвижимости в элитном районе Гонконга.

В Alibaba отмечают, что привлечение кредитов под залог акций являлось частью "стандартного финансового планирования для получения ликвидности без необходимости продажи акций компании".

В настоящее время Ма и связанные с ним компании не имеют кредитов, обеспечением которых выступают акции Alibaba, а кредиты, которые привлек Цай, "легко контролируемые", говорится в документах компании.

Джек Ма покинул пост главы Alibaba в 2019 году, в то время как Цай остается исполнительным вице-председателем компании.

Alibaba Group Джек Ма Джо Цай Китай UBS Credit Suisse Goldman Sachs США Гонрконг

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