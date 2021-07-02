Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:39Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Медиахолдинг ViacomCBS назначил CEO подразделений Nickelodeon и MTV

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Медиахолдинг ViacomCBS Inc. объявил о назначении гендиректоров подразделений Nickelodeon и MTV Entertainment Group на фоне вывода на международные рынки своего флагманского сервиса потокового видео.

Брайан Роббинс, который управляет кабельным каналом Nickelodeon и отвечает за развлекательный контент для детей и семьи, стал президентом и CEO этого подразделения. Крис Маккарти, президент MTV Entertainment Group, в которую входят каналы MTV, Comedy Central и Paramount Network, получил расширенные полномочия в качестве президента и гендиректора этого подразделения.

На Роббинса и Маккарти возлагаются дополнительные обязанности по контролю за реализацией глобальных контентных стратегий данных подразделений на международных рынках по мере подготовки ViacomCBS к расширению присутствия своего стримингового сервиса Paramount+ в мире. Компания сообщала в мае, что Paramount+ будет доступен на 45 рынках к 2022 году, отмечает The Wall Street Journal.

"Эти изменения обеспечивают поистине глобальный подход к управлению брендами, приобретению контента и лицензированию в сетях ViacomCBS по всему миру", - заявил генеральный директор холдинга Боб Бэкиш.

В сообщении ViacomCBS также говорится, что Джордж Чикс, президент и генеральный директор CBS, теперь также будет отвечать за реализацию глобальной контентной стратегии CBS. Компания осуществляет перемены в руководящем составе, чтобы лучше конкурировать с другими потоковыми видеосервисами.

Котировки акций ViacomCBS выросли на 27,5% с начала текущего года, капитализация компании сейчас составляет около $29,3 млрд.

ViacomCBS CBS Джордж Чикс Nickelodeon MTV Брайан Роббинс Крис Маккаарти

Новости по теме

Новости

Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

"М.Видео" узнало, что санкции против Гуцериева не затрагивают компанию

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Прожиточный минимум в РФ на 2022 год увеличат на 297 рублей

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

РФ и Саудовская Аравия обсуждают увеличение нефтедобычи на 2 млн б/с

Цена WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');