Медиахолдинг ViacomCBS назначил CEO подразделений Nickelodeon и MTV

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Медиахолдинг ViacomCBS Inc. объявил о назначении гендиректоров подразделений Nickelodeon и MTV Entertainment Group на фоне вывода на международные рынки своего флагманского сервиса потокового видео.

Брайан Роббинс, который управляет кабельным каналом Nickelodeon и отвечает за развлекательный контент для детей и семьи, стал президентом и CEO этого подразделения. Крис Маккарти, президент MTV Entertainment Group, в которую входят каналы MTV, Comedy Central и Paramount Network, получил расширенные полномочия в качестве президента и гендиректора этого подразделения.

На Роббинса и Маккарти возлагаются дополнительные обязанности по контролю за реализацией глобальных контентных стратегий данных подразделений на международных рынках по мере подготовки ViacomCBS к расширению присутствия своего стримингового сервиса Paramount+ в мире. Компания сообщала в мае, что Paramount+ будет доступен на 45 рынках к 2022 году, отмечает The Wall Street Journal.

"Эти изменения обеспечивают поистине глобальный подход к управлению брендами, приобретению контента и лицензированию в сетях ViacomCBS по всему миру", - заявил генеральный директор холдинга Боб Бэкиш.

В сообщении ViacomCBS также говорится, что Джордж Чикс, президент и генеральный директор CBS, теперь также будет отвечать за реализацию глобальной контентной стратегии CBS. Компания осуществляет перемены в руководящем составе, чтобы лучше конкурировать с другими потоковыми видеосервисами.

Котировки акций ViacomCBS выросли на 27,5% с начала текущего года, капитализация компании сейчас составляет около $29,3 млрд.