ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) из-за роста цен на стройматериалы проведет проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, говорится в сообщении регулятора.

"В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года", - сообщает ФАС.

В пресс-релизе ведомства говорится, что речь идет о бетоне, кирпиче, древесных материалах и ПВХ-продукции.

"Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В нем отмечается, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные Росстата, цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.

Динамика удорожания стройматериалов продолжает в разы превышать общую инфляцию: в июне она составила 0,69% к маю текущего года, в годовом выражении достигла 6,5%.