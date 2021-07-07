Цены на стройматериалы в РФ в июне подскочили на 6,75%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%.

По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%, говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В июне относительно предыдущего месяца продолжился рост цен на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 19,2%, обрезные доски - на 15,7%, металлочерепицу - на 12,3%, еврошифер - на 6,8%, рубероид - на 5,7%, красный кирпич - на 4,6% и оконное стекло - на 3,7%.

Динамика удорожания стройматериалов продолжает в разы превышать общую инфляцию: в июне она составила 0,69% к маю текущего года, в годовом выражении достигла 6,5%.