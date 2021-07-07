Росстат добавил в недельную корзину ИПЦ стройматериалы и отдых в Турции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Росстат скорректировал структуру корзины товаров и услуг для еженедельного мониторинга, чтобы повысить точность оценки индекса потребительских цен (ИПЦ), сообщило ведомство в среду.

Из ежемесячного перечня в недельный переведены несколько позиций повышенного спроса: древесностружечные плиты, металлочерепица и поездка в Турцию. Причем и по стройматериалам, и по отдыху в Турции всплеск спроса сопровождался и скачком цен: на 6,75% и 38,93% в июне и 19,63% и 61,03% с начала года соответственно.

Исключены из еженедельного мониторинга мясные консервы, карамель, детские носки и поездка в Китай.

Роль стройматериалов и туристических услуг в высоких темпах недельной инфляции отметила в своем комментарии замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"Инфляция пока сохраняется на повышенном уровне из-за ускорения роста цен преимущественно в непродовольственном сегменте (товары с высокой долей импортной составляющей и стройматериалы), а также секторе услуг (сезонный рост цен на туристические услуги, в особенности зарубежного туризма)", - приводит слова Крючковой пресс-служба министерства.

Данные Росстата

Как сообщил в среду Росстат, темпы роста потребительских цен в РФ с 29 июня по 5 июля ускорились до 0,46% после 0,23% неделей ранее и двух недель по 0,12% перед этим. Наибольшее влияние на инфляцию, как и всегда в первую неделю июля, оказало повышение тарифов на коммунальные услуги (от 2,69% на отопление до 4,34% на электроэнергию), совокупно занимающих 5,3% в структуре потребительских расходов населения. Значительный рост цен зафиксирован на включенные в наблюдение металлочерепицу и пиломатериалы - от 4,17% до 7,5%, и отдых в Турции (+7,8%), но доля этих позиций в корзине заметно меньше - совокупно 0,5%.

Плодоовощная продукция в июне подорожала к маю на 2,35%, хотя год назад в первый летний месяц она стала дешевле на 0,3%. В первую июльскую неделю средние цены на плодоовощную продукцию пошли вниз - они опустились на 1,4%, хотя капуста и морковь продолжают дорожать (+3,6% и 5,4%).

"Что касается продовольственного сектора, то здесь в основном фиксируется улучшение ситуации, за исключением плодоовощной продукции, где пока сказывается сокращение внутренних запасов в преддверии нового урожая. В ближайшем месяце ожидаем, что сдерживающее влияние на инфляцию окажет сезонная нормализация ценовой динамики на овощи и фрукты", - прокомментировала эту динамику Крючкова.

По прогнозам аналитиков "ВТБ Капитала", в следующие 1-2 недели инфляция перейдет к нулевым значениям благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию, а по итогам месяца потребительские цены прибавят 0,5-0,6% (соответствует годовой инфляции 6,6-6,7%).