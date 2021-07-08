Доллар впервые с 4 мая поднялся выше 75 рублей

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг утром, курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 4 мая, курс евро растет по направлению к 89 рублям.

Курс доллара США составил 75,0175 руб. в 9:37, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,4625 руб., подорожав на 37,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,76 копейки - до 81,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро утром в четверг на фоне нефти, которая продолжает снижаться после существенного падения накануне. Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик.

Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:37 по московскому времени в четверг составляет $73,19 за баррель, что на 0,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,5% - до $73,43 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,9 за баррель, что на 0,42% ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,6% - до $72,2 за баррель.