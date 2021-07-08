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Нефть Brent подешевела до $73,3 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне.

Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $73,3 за баррель, что на $0,13 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,1 (1,5%) - до $73,43 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,96 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,17 (1,6%) - до $72,2 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

нефть

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