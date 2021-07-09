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Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля до 72,8 руб./$ с 73,3 руб./$ в 2021г.

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля до 72,8 руб./$ с 73,3 руб./$ в 2021г.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ожидания Минэкономразвития в части курса рубля в 2021-2024 годах изменились в пользу более крепких значений российской валюты, корректировки параметров макропрогноза колеблются в диапазоне от 0,5 до 1,6 руб.

Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в ведомстве.

Прогноз курса рубля в 2021 г. скорректирован до 72,8 руб./$ с 73,3 руб./$ в апрельской версии макропрогноза, в 2022 г. - до 70,2 руб./$ с 71,8 руб./$, в 2023 г. - до 71,0 руб./$ с 72,6 руб./$, в 2024 г. - до 72,8 руб./$ с 73,6 руб./$.

Прогноз положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ был также пересмотрен до $83,5 млрд с $66 млрд в 2021 г., до $87,2 млрд c $51 млрд в 2022 г., до $67,3 млрд с $44 млрд в 2023 г., до $53,4 млрд с $44 млрд в 2024 г.

Минэкономразвития

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