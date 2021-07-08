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ЦБ РФ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные инвестиционной компании QBF (ООО "КьюБиЭф"), сообщается в информации на сайте регулятора.

Основанием для такого решения послужили неоднократные в течение года нарушения инвесткомпанией требований законодательства РФ о ценных бумагах.

Ею, в частности, не были исполнены предписания Банка России, нарушались требования к деятельности по управлению ценными бумагами, по организации системы управления рисками, требования к ведению внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.

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Действие лицензий прекращается с 20 января 2022 года. QBF обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить до этого срока возврат имущества клиентам.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ в начале июня ввел для QBF полугодовое ограничение на заключение новых брокерских договоров и совершение сделок с внебиржевыми ПФИ для физлиц.

"Основанием для принятия решения стало совершение обществом при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов - клиентов общества", - пояснял свое решение регулятор.

Тверской рсуд Москвы, как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", заключил под стражу 30-летнего соучредителя QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Предполагаемые мошенники предлагали состоятельным клиентам отдавать средства в доверительное управление, говоря о возможности заработать на вложениях в активы порядка 20%. Однако вместо того чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5-7 млрд рублей.

Как сообщало издание, в QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. "Таким образом, внимание силовиков привлекла компания "КьюБиЭф". Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. Речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей, - сказал "Коммерсанту" пресс-секретарь QBF Николай Степанов.

Финансовая группа QBF работает с 2008 года и представлена тремя компаниями: ИК "КьюБиЭф", "КьюБиЭф Управление активами" и" Кью.Брокер". Владельцем является Роман Шпаков. На конец 2020 года число клиентов ИК "КьюБиЭф" по брокерскому обслуживанию превысило 2 тыс. человек.

ЦБ РФ QBF

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