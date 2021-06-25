ЦБ РФ отозвал лицензию у Актив банка

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив банка, говорится в сообщении ЦБ в пятницу.

Регулятор принял такое решение, поскольку Актив банк "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности". Он также завышал стоимость имущества "в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения", отмечается в сообщении ЦБ.

Кроме того, Актив банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В связи с этим регулятор, в частности, вводил в отношении банка ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Актив банк также неоднократно нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил ЦБ.

Как отметил регулятор, значительную часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля Актив банк совершал "операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности".

"Банком России в адрес Актив банка было направлено предписание о доформировании резервов на возможные потери, исполнение требований которого приводило к наличию в его деятельности оснований для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) в связи со снижением собственных средств более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов", - отмечает ЦБ.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Вместе с тем, аннулирована лицензия на осуществление финучреждением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Актив банк, зарегистрированный в Саранске, является участником системы страхования вкладов.

Актив банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 178-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Основными акционерами саранского банка являются Александр Меркушкин (20,12%), Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ "Созидание" (17,98%) и АО "Агрофирма "Октябрьская" (14,53%).