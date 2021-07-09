"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" решил не пользоваться правом на реализацию опциона по покупке KupiVIP, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Сделка была анонсирована в конце мая, ее параметры не раскрывались.
"Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion", - отметили в пресс-службе.
Сделка должна была получить разрешение Федеральной антимонопольной службы.
Предполагалось, что покупка KupiVIP позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров.