"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" решил не пользоваться правом на реализацию опциона по покупке KupiVIP, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Сделка была анонсирована в конце мая, ее параметры не раскрывались.

"Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion", - отметили в пресс-службе.

Сделка должна была получить разрешение Федеральной антимонопольной службы.

Предполагалось, что покупка KupiVIP позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров.