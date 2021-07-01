Глава бизнес-группы "Яндекса": этап конкуренции такси между собой еще не наступил

Даниил Шулейко, руководящий направлением ridetech и e-commerce, рассказал об успехах "Доставки", "Такси" и "Маркета"

Даниил Шулейко Фото: Пресс-служба

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Первый квартал 2021 года для "Яндекса" стал важной вехой в истории развития - доля нерекламного направления в общей выручке впервые превысила 50%. Подавляющую часть нерекламной выручки сгенерировала недавно сформированная бизнес-группа ridetech и e-commerce.

Перспективы бизнес-группы выглядят многообещающими - сейчас компания согласовывает в ФАС сделку по покупке KupiVIP, планирует выйти на такси-рынок Норвегии и масштабировать логистическую инфраструктуру для e-commerce. Об этом, а также о планах по дальнейшей экспансии и необходимости конкурировать с офлайн-ритейлом в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель бизнес-группы Даниил Шулейко.

- E-commerce давно перестал быть узкопрофильной темой, а на фоне коронавируса окончательно закрепился в верхней части актуальной повестки, и на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, например, про вызовы и возможности для отрасли говорили почти столько же, сколько про "зеленую экономику". Что, на ваш взгляд, является основным препятствием для масштабного развития e-commerce?

- Возможностей действительно много, но пока и барьеров хватает. Один из главных - недостаток инфраструктурных мощностей и пока не сильно развитая цепочка логистики. Мы хотим, чтобы производители товаров из регионов смогли расширить географию своих продаж. То есть, чтобы любой товар из, условно, Саратова мог попасть в любой другой город. Это невозможно сделать без нормальной логистики. Сейчас у нас уже открыто 45 сортировочных центров и 4 крупных склада, и их число будет расти. Всего к концу года откроем около 400-500 тыс. кв. м складских мощностей, это очень быстрый для рынка темп наращивания инфраструктуры.

Со временем будем увеличивать покрытие "доставки по клику". Это когда покупатель получает свой заказ в течение 15 минут после того, как нажимает кнопку "вызвать курьера". Сейчас "доставка по клику" работает на "Яндекс.Маркете", но мы думаем расширить этот сервис для всего рынка, в том числе для внешних бизнесов. Принцип работы очень простой. Заказы ночью привозят на ближайший к покупателю мини-склад, затем он сам решает, когда лучше вызвать курьера. Раньше роль мини-складов выполняли только дарксторы "Яндекс.Лавки", в июне мы добавили к ним пункты выдачи заказов "Яндекс.Маркета" - и это в полтора раза увеличило географию "доставки по клику". Такой формат доставки, например, уже работает в Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Уфе - там пока нет "Яндекс.Лавок", но есть пункты "Яндекс.Маркета". А в Казани и Нижнем Новгороде благодаря дополнительным мощностям "Яндекс.Маркета" общее количество мини-складов увеличилось в два раза.

- Что сейчас происходит с направлением "Яндекс.Доставки"?

- "Яндекс.Доставка" пока еще молодой бизнес, ему чуть больше года. Он появился незадолго до коронавируса и сразу быстро вырос. Идея была очень простая - сделать экспресс-доставку всего, а не только заказов еды. Сейчас "Яндекс.Доставка" показывает хорошие результаты: в мае было уже 5,6 млн заказов, это достаточно много. Направление стало настолько большим, что мы решили выделить его в отдельный бизнес-юнит внутри нашей бизнес-группы e-commerce и ridetech. Руководителем стал Роман Морозов, один из первых сотрудников "Яндекс.Такси", в свое время он отвечал за операции, международные запуски, b2b-направление и крупные сделки.

- Какой у вас прогноз на это направление?

- Уже сейчас у "Яндекс.Доставки" 17 тысяч корпоративных клиентов. Мы помогаем с организацией логистики и крупным сетям, таким как "Детский мир", "ВкусВилл", Ozon, и предпринимателям с совсем небольшим бизнесом - продавцам одежды, handmade-мыла, цветов, тортов и пирожных, фермерских продуктов. По итогам первого квартала выручка направления достигла 5% от всей выручки группы "Яндекс.Такси", то есть составила около 1,3 млрд руб.

- Скоро будет год, как вы консолидировали 100% "Яндекс.Маркета" после "развода" со Сбером. Каких результатов успели добиться за это время?

- В первом квартале GMV всего сегмента e-commerce (маркетплейс, "Яндекс.Лавка" и доставка продуктов из "Яндекс.Еды") достиг 25 млрд рублей. Мы росли почти на 200% - а это уже 45% от всего оборота за 2020 год. В апреле-мае, несмотря на высокую базу прошлого года, удалось сохранить темпы роста, и они измеряются трехзначными цифрами.

Скорость принятия решений - сейчас самое главное. Нам хочется двигаться быстрее, и хочется верить, что результаты уже видны. В e-commerce особенно важна именно скорость движения, потому что на самом деле никто не знает, какую форму он приобретет через 5 лет.

- Какие планы по развитию "Яндекс.Маркета" в ближайшее время?

- Некоторое время назад мы с коллегами из маркетинга вместе шли по городу и, пока шли, насчитали где-то 12 цветочных магазинов. Плотность таких точек - это, как правило, сигнал высокого спроса. Людям нужны цветы точно так же, как и магазины "у дома". При этом в доставке цветов пока нет яркого лидера. В результате мы договорились с большим количеством цветочных магазинов в четырех городах и начали доставлять цветы за час. Мы запустили это буквально пару недель назад.

Еще одна ниша с высоким спросом - доставка лекарств из аптек, регулирование теперь это позволяет. В ближайшее время хотим запустить доставку лекарств сначала в Москве, а потом и в других городах. Недавно мы анонсировали, что выходим в категорию одежды, обуви и аксессуаров. Хотим, чтобы в "Яндекс.Маркете" можно было заказать вообще все что угодно - и получить в самые кратчайшие сроки. Очень быстро растет экспресс-доставка, за последние пару недель ассортимент товаров, которые можно получить за 1-2 часа, практически удвоился.

При этом безусловно основной фокус "Яндекс.Маркета" в целом - это работа с продавцами. Чтобы поддержать развитие их продаж на "Яндекс.Маркете", мы создаем для них новые инструменты. Например, в мае внедрили рекламу с оплатой за фактический результат - за доставленный заказ. Это решение избавляет партнера от необходимости высчитывать, эффективна ли реклама. Дали продавцам доступ к расширенной аналитике о продажах и покупателях - они давно это просили. Это стало возможным благодаря интеграции с "Яндекс.Метрикой", счетчик теперь есть на странице каждого магазина на платформе. Вместе с "Яндекс.Директом" запустили бонусную программу для продавцов. Возвращаем им бонусами до 100% затрат на рекламу их товаров и страниц на маркетплейсе. Здесь мы видим классную синергию с бизнес-группой, которую возглавляет Андрей Стыскин. В общем, сила "Яндекс.Маркета" в экосистеме "Яндекса". Благодаря этому у продавцов есть доступ к "доставке по клику", экспресс-доставке с помощью "Яндекс.Доставки", программе лояльности "Яндекс Плюс".

- Недавно была информация о покупке KupiVIP. Ходатайство в ФАС вы уже направили?

- Да, мы уже подали ходатайство в ФАС, ждем решения.

- Вы заинтересованы еще в приобретении новых активов в сфере e-commerce?

- Если будут интересные активы, которые позволят нам сэкономить время, быстрее нарастить основные бизнес-показатели и запустить разные синергии, то конечно, на них мы будем смотреть.

- Недавно стало известно, что "Яндекс.Такси" ищет управляющего в Норвегию. Когда планируется запуск сервиса на этом рынке? Какие еще рынки на территории Европы и других регионов вам интересны?

- Мы действительно хотим запустить сервис в Норвегии. Почему мы решили выйти сейчас туда? Норвегия недавно упростила регулирование такси-отрасли. Это позволяет нашим сервисам вести деятельность, используя все те сильные стороны, которые у нас есть. Классный опыт подобных изменений в законодательстве - это Финляндия, которая полностью его поменяла, и более того, там сделали так, чтобы позволить существовать в хорошем симбиозе разным бизнесам - и компаниям из прошлого вектора развития рынка, и современным такси-сервисам. Обе модели хорошо себя чувствуют. Мы очень довольны результатом, поэтому хотим перенести наш опыт работы в Норвегию, которая сейчас повторяет этот подход в регулировании вслед за Финляндией.

- Еще в каких-то странах вы заинтересованы? Например, в ЕС?

- Да, конечно. Мы постоянно смотрим на разные рынки. Где-то получается, а где-то есть и неудачи, и это тоже нормально. Какое-то время назад мы закрыли Румынию из-за избыточного несовременного регулирования, хотя объем инвестиций был колоссальный с точки зрения ресурсов - это не только деньги, но и люди, и время.

Мы сейчас довольны, что у нас происходит в странах СНГ. Они радуют своим развитием. Очевидно, мы будем смотреть что-то еще, в частности, речь не только про такси, но и другие направления - фудтех и "Яндекс.Маркет".

- Для выхода в Норвегию много инвестиций потребуется?

- Все будет зависеть от динамики бизнеса в регионе. Но вообще должен сказать, что вопрос про объем инвестиций в случае с "Яндексом" сложный. Мы же используем очень много базовых технологий, которые годами создавали тысячи наших коллег из других бизнес-групп. Например, карты с объектами, или технологии обучения нейросетей, которые применяются в рекомендательных сервисах "Яндекса". Всё это работает в совершенно разных продуктах, у разных технологий есть вариации, как тут посчитать, сколько это стоило конкретно в случае с Норвегией, например?

- Каковы первые результаты интеграции "Яндекс.Такси" и "Везет"?

- Сделка, которая состоялась, радикально отличается от сделки, с которой все началось. На старте мы хотели купить компанию, очень похожую на нас, с хорошей развитой региональной сетью.

В итоге мы купили только часть бизнеса, которая в первую очередь направлена на то, чтобы развивать наш логистический бизнес. Когда ты растешь с такой скоростью, как в этом бизнесе - мы сейчас делаем до 250 тысяч доставок в день - тебе нужно все, что тебе может помочь. К тому же у "Везет" была огромная сеть распределенных колл-центров по всей стране, которые пригодятся в логистике.

- В прошлом году были планы по запуску "Яндекс.Драйва" в Европе. Эти планы до сих пор сохраняются?

- Они были, но потом случилась пандемия. Сейчас не самое лучше время для запуска, надо признаться.

Зато у нас есть новое начинание. Мы поняли, что у нас есть отдельный продукт для управления флотом машин, и он так устроен, что может работать в любой стране мира. Это полностью спроектированная нами телематика, которая изначально устанавливается в машины "Драйва". Она считывает в режиме реального времени, в каком состоянии находится машина, и даже анализирует стиль вождения.

Возможности телематики мы "обкатали" в достаточно сложной среде - на большом потоке заказов в каршеринге.

Сейчас телематика универсальна для любого транспортного средства и включает те решения, которые "Драйв" может индивидуально настроить под любую бизнес-задачу. Мне кажется, нужно уметь видеть в своей бизнес-модели не только то, чем она является, но и чем может стать. Мы думаем, что это может стать значимой историей.

- Если вернуться к такси. Вы упомянули Финляндию как хороший пример локального регулирования сферы. А как продвигается ситуация с законопроектом о такси в России?

- Мне кажется, что диалог сейчас находится в максимально хорошей фазе. Думаю, что в скором времени может появиться версия, которая будет учитывать все актуальные изменения, например, потребности самозанятых водителей и сбалансированный подход к ответственности всех участников рынка.

- По вашим оценкам, какую долю рынка вы сейчас занимаете в каршеринге, такси и фудтехе? Какие точки для роста вы видите для увеличения доли на этих рынках?

- Я думаю, что из всех перечисленных бизнесов только в каршеринге можно более или менее определить доли разных игроков. Потому что в этой сфере очень легко считать - по количеству автомобилей, так как все эти цифры раскрывают.

В такси-бизнесе, например, этот вопрос довольно размытый. Когда ребята (команда - ИФ) говорят о конкуренции с другими агрегаторами, я говорю, что конкурировать надо не с ними, а с личным автомобилем. Если выйти на улицу и посчитать, сколько машин такси проезжает за 10 минут, а сколько личного транспорта, это поразительно. И этот этап, когда надо конкурировать с такими же как мы, еще не наступил, потому что личных автомобилей все еще больше.

То же самое в e-commerce. Сегодня вся эта сфера составляет очень маленькую долю от всего потребительского ритейла: он около 35 трлн руб., а e-commerce - менее 3 трлн рублей в прошлом году. По сути надо конкурировать просто за рынок, его надо создавать, нужно делать это лучше любого аналога, не только онлайнового. Не надо конкурировать только с Ozon, Wildberries, Aliexpress, надо конкурировать в том числе с офлайновыми магазинами. Нужно построить что-то, что даст услугу лучше, чем любой альтернативный аналог. Только тогда мы сделаем что-то большое и великое.

- Находитесь ли вы в контакте с ФАС в рамках проверки вашего СП с Uber на анализ средних цен на такси и его влияния на других игроков? Есть ли какие-то промежуточные выводы у регулятора?

- Невозможно сравнивать средний чек, потому что структура поездок меняется каждые полгода, так как у людей появляются какие-то новые привычки. Если раньше поездка на 10 минут казалась невозможной, то сейчас это норма. То же самое с длительными поездками. Поэтому на средний чек смотреть нельзя, нужно наблюдать за такой метрикой как цена за километр. Мы этим также активно делимся с регулятором, когда он спрашивает.

- Но ведь ФАС проверяет именно то, как ваши цены повлияли на общий рынок такси.

- Максимальную цену конкретной поездки определяет алгоритм по сложному набору критериев. Не тарифы, а именно алгоритм определяет в каждый момент времени баланс спроса и предложения. Основная услуга сервиса - это эффективность платформы, подбор многочисленных параметров таким образом, чтобы пассажир захотел поехать и знал, что он предсказуемо за определённое время сможет получить машину, а водитель, выходя на линию, знал, что он точно получит заказы, которых хватит, чтобы окупить затраты и заработать. При этом, мы берем с чека порядка 10% - это уровень эффективной комиссии, остальное мы реинвестируем в бизнес партнеров в виде доплат и вознаграждений.

В нашей системе спрос сопоставляется с предложением в каждый момент времени, и делается это для того, чтобы каждый человек мог в любое время нажать на кнопку, через 4-5 минут получить машину и уехать на ней. Дальше уже решает рынок: если клиентов, например, из-за дождя стало в 10 раз больше - очевидно, что сработает алгоритм повышенного коэффициента, и цена вырастет (и тем самым повлияет на баланс спроса и предложения). При резком росте спроса на такси невозможно по щелчку пальцев кратно увеличить количество свободных машин. Если вообще ничего не делать, тогда ситуация будет похожа на лотерею: кто-то получит машину, а кто-то нет. Но очень важно, что мы честно показываем финальную цену поездки перед заказом: и любой человек волен на нее согласиться или подождать, когда баланс снова придет в норму, а стоимость поездки станет ниже.

Все это мы объясняем и рассказываем - и не только ФАС, а вообще всем, кому интересно. Кстати, некоторые экономисты считают, что динамическое ценообразование - это будущее мировой экономики. Потому что это как биржа: всегда отражает реальную рыночную стоимость услуги, без каких-то искажений.

- Недавно главные санитарные врачи Москвы и Московской области выпустили приказ об обязательной вакцинации таксистов, позднее это требование стало распространяться и на курьеров. Каким образом вы намерены обеспечить вакцинацию водителей такси и курьеров? Начались ли уже мероприятия, связанные с этим? Как продвигается вакцинация?

- Вакцинация уже идет. И на государственных точках при поликлиниках, и в таксопарках, и в центрах для курьеров... И в нашем хабе для партнеров можно привиться. На прошлой неделе мы открыли семь новых точек, туда могут приехать только таксисты и курьеры. Мы начали давать приоритет в заказах тем, кто привился. Но даже этого, на мой взгляд, пока недостаточно.

Чтобы вакцинация стала действительно массовой, многие процессы должны быть бесшовными. Я вижу, как многие люди правда хотят привиться, но не могут. Я это и в своем окружении постоянно вижу, команда постоянно про это рассказывает со слов парков и ресторанов. Кто-то забыл или потерял свой СНИЛС, у кого-то нет ОМС, а без этого сейчас даже частные клиники не примут. Не до конца понятно, хватит ли текущих точек, не будет ли очередей. Мне кажется, как только люди поверят в вакцинацию и придут, надо будет открывать новые пункты. Особенно это важно сейчас для мигрантов, для них в городе работает пока только два пункта. Кроме того, со стороны бизнеса не до конца ясно, как проверять достоверность справок. Нужен единый API для синхронизации с городскими базами.

Мы готовы активно помогать, открывать новые точки, обсуждать обмен данными. Я понимаю, что в одиночку всем сложно. Поэтому все со всеми постоянно общаются и помогают друг другу.