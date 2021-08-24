"Яндекс.Маркет" планирует запустить fashion-сегмент до конца года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс.Маркет" планирует выйти в fashion-сегмент до конца 2021 года, сообщила на конференции Yandex Fashion Day директор по маркетингу направления e-commerce и ridetech "Яндекса" Дарья Золотухина.

Сейчас сервис практически не продает одежду, в совокупной доле GMV это направление занимает 1%, следует из презентации "Яндекса".

В конце мая "Яндекс" анонсировал сделку по приобретению онлайн-магазина KupiVIP, однако уже в июле компания заявила, что решила не пользоваться опционом на покупку сервиса. Причины отказа от сделки не раскрывались.

"Компания рассматривает различные сценарии выхода в сегмент fashion. Это может быть как самостоятельное развитие категории, так и через партнерства или M&A", - сообщил "Интерфаксу" представитель интернет-компании, отвечая на вопрос о том, каким образом будет запущено направление.

По словам Золотухиной, "Яндекс.Маркет" намерен стать видным игроком в сегменте за 1-2 года, а доля GMV fashion-сегмента от общего оборота может составить порядка 20%.

Помимо этого, выход в сегмент поможет увеличить количество товаров на "Яндекс.Маркете". Так, сейчас ассортимент составляет почти 17 млн единиц, и только товары из fashion позволят нарастить их количество в три раза.