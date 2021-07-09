Газопровод "Ямал-Европа" досрочно заработал после ремонта

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" возобновил транспортировку природного газа после остановки на пять суток для ежегодного технического обслуживания, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает самый западный участок транснациональной магистрали.

По первоначальному графику поставки должны были возобновиться утром 10 июля, но транспортировка газа до Германии возобновилась уже вечером в пятницу. О том, что речь идет именно о возобновлении поставок, свидетельствуют реноминации (уточненные заявки) на поставку газа по газопроводу с вечера пятницы.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Ямал-Европа" завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена. Ранее окончание работ было запланировано на 10 июля", - также сообщил "Газпром".

Во время остановки газопровода "Газпром" задействовал свои запасы в подземных хранилищах Европы - австрийском Хайдах, германских Реден и Катарина, Бергермеер в Нидерландах. Также задействовала запасы газа в ПХГ Польша, которая большую часть импортируемого газа получает по "Ямалу-Европе".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Ремонт на российских газопроводах никогда не оказывал сильного влияния на европейские цены. Однако в этом году после холодной зимы, опустошившей подземные хранилища, европейский рынок стал остродефицитным. Во всем мире потребление газа быстро восстановилось после ковидных локдаунов, однако добыча после секвестра инвестиций в 2020 году за рынком не успевает.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала - Европы" и "Северного потока" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

В этом году ситуация противоположная - наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (49,74% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 7 июля), что на 15,5 пункта ниже среднего значения за последние пять лет. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс.

Однако факт остановки газопровода совпал с глобальным обвалом на мировом сырьевом рынке из-за сложностей в переговорах о будущем сделки ОПЕК+. В итоге в момент, которого все боялись, цены на газ наоборот полетели вниз вместе с другими биржевыми товарами.

И если контракт с поставкой во вторник, 6 июля на хабе TTF в Нидерландах стоил $464 за тысячу кубометров (максимум с марта 2018 года), через два дня он обвалился до $398, а в четверг (контракт с поставкой в пятницу) - восстановился до $414.