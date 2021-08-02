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Правительство рассмотрит варианты монетизации запасов газа Ямала осенью

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство к осени планирует вернуться к рассмотрению вариантов монетизации запасов газа Ямала, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

ЭкономикаПравительство РФ к июлю доработает варианты монетизации запасов газа ЯмалаЧитать подробнее

Он пояснил, что это связано с отпускной порой. Ранее вице-премьер говорил, что варианты будут проработаны в июле.

"Думаю, мы будем смотреть какие-то общие подходы во втором полугодии", - добавил Новак.

В конце прошлого года у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова прошло совещание, где, в частности, был рассмотрен вопрос комплексной подготовки программы освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал. Минэнерго разработало 4 варианта монетизации.

Первый сценарий предполагает, что газ Бованенковского и Тамбейского (запасы С1+С2 на 5 трлн куб. м, принадлежат "Газпрому") кластеров будет направлен в ЕСГ (единая система газоснабжения) для компенсации выпадающей добычи Надым-Пур-Тазовского региона.

По второму сценарию газ Бованенковского и Тамбейского кластеров направляются в Усть-Лугу, где строятся газоперерабатывающий завод (ГПЗ), СПГ-завод и газохимический комплекс (ГХК).

Согласно третьему варианту, Бованенковский и Северо-Тамбейский кластеры осваиваются совместно, ГПЗ и ГХК строятся на Бованенково и в порту Сабетте, СПГ-завод строится на Cабетте (сейчас там построен завод "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ").

Наконец, четвертый вариант предполагает, что Бованенковский и Северо-Тамбейский кластеры осваиваются совместно, ГПЗ строятся на Бованенково и на Сабетте, СПГ строится на Сабетте, ГХК - на Дальнем Востоке.

Ямал Александр Новак

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