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Полякова из "М.Видео-Эльдорадо" возглавила направление в Тинькофф банке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк в июне ввел должность руководителя направления по устойчивому развитию, ее заняла Татьяна Полякова, курировавшая ранее эту тему в группе "М.Видео-Эльдорадо".

Тинькофф во вторник провел телефонную конференцию с инвесторами и аналитиками, посвященную планам группы в области ESG.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе банка, позиция по устойчивому развитию появилась недавно. Раньше подобные задачи распределялись на нескольких сотрудников разных направлений. В отчете об устойчивом развитии TCS указано, что банк назначил менеджера по устойчивому развитию в июне 2021 года.

Полякова присоединилась к команде TCS Group 28 июня. До прихода в Тинькофф она возглавляла направление устойчивого развития в "М.Видео-Эльдорадо", занимала позицию менеджера по корпоративной социальной ответственности в АО "АБ ИнБев Эфес" в России и Украине, а также позиции в области устойчивого развития в DIY секторе, консалтинге, металлургической отрасли.

В ходе колла CEO группы Оливер Хьюз сообщил, что TCS в скором времени расширит совет директоров за счёт трёх новых независимых директоров. Примерно через год в совете будет 9-10 директоров, из которых 8-9 независимых, уточнили в пресс-службе.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк Татьяна Полякова Оливер Хьюз М.Видео-Эльдорадо

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