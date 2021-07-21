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Экс-глава департамента ЦБ Зимин перешел в "Тинькофф"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин назначен вице-президентом по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов группы "Тинькофф", говорится в сообщении кредитной организации.

Предполагается, что он будет отвечать за развитие партнерских отношений с госорганами, будет обеспечивать присутствие группы "Тинькофф" в государственных финтех-проектах и цифровых сервисах.

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"Для нас важно, чтобы наши продукты и услуги не просто соответствовали всем регуляторным требованиям, но были бесшовно интегрированы с государственными сервисами. Мы рады присоединению Ивана Зимина к нашей команде, его опыт усилит позиции "Тинькофф" и позволит нам создавать новые решения и выйти на новые рынки", - заявила заместитель председателя правления, директор юридического департамента "Тинькофф банка" Валерия Павлюкова.

Зимин возглавлял департамент финансовых технологий ЦБ с августа 2019 года. В конце июня 2021 года он принял решение продолжить карьеру вне Банка России.

ЦБ РФ Тинькофф Иван Зимин

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