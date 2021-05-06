Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" будет развиваться как финансовая экосистема и сфокусируется на сервисах, близких к банковским картам и "кошелькам", сообщил в видео-интервью предпринимателю Игорю Рыбакову основной акционер TCS Group Олег Тиньков.

"Мы будем развиваться внутри финансовой экосистемы, то есть все, что связано с деньгами, ты сделаешь в "Тинькофф": инвестируешь, депозит, застрахуешься, оплатишь быстро, переведешь, за рубеж переводы - это наша компетенция, например, конкурировать с той же "Золотой короной" или тем же "Юнистрим". Нас там нет. Куча рынков, где нас еще нет и куда мы хотим пойти: недвижимость, где нас нет, ипотека", - заявил он.

Также, по его словам, "Тинькофф" продолжит развивать lifestyle-сервисы: "Все, что совсем близко к "кошельку", и все, что совсем близко к карточке".

"А вот это вот - e-comm, аптеки, больницы, медицина - это все-таки немножко, на мой взгляд, надумано, но во всяком случае с нашими бюджетами мы это не осилим", - добавил Тиньков.

По его словам, на развитие кинотеатров нужно порядка $1 млрд, электронной коммерции - $10 млрд.

"У нас денег нет идти в e-comm самим, например, или в кинотеатры. Представляешь, что такое кинотеатр? Это $1 млрд примерно, снимать сериалы, конкурировать с Okko, Ivi, с газпромовскими вещами. Что такое e-comm. Это, по моим оценкам, $10 млрд, то есть зачем нам это надо? Наверно, Сбер это может, потому что у Сбера очень много денег и Сбер это, наверно, будет делать", - отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что в России очень мало партнерств, все большие компании хотят развивать экосистемы самостоятельно.

"В России ты должен договориться с тремя: у тебя либо Ozon, либо Wildberries, либо сам "Яндекс.Маркет". Они все сами по себе крутые, большие, к ним на козе не подъедешь и с ними не договориться. То есть коллаборации в России нет. Все хотят делать все сами. Все сами хотят свои банки - Wildberries купил, Ozon сейчас покупает, "Яндекс" покупает. Все хотят свой финтех внутри. Ни с кем ни о чем не договориться, потому что Россия другая страна. Это страна монополий или полумонополий", - заявил Тиньков.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

TCS Group думает о приобретении компаний в различных сферах для достижения синергии с уже существующими подразделениями экосистемы, сообщил в марте нынешний CEO группы Оливер Хьюз. Он тогда отметил, что область для возможных инвестиций достаточно широкая и включает в том числе рынок электронной коммерции, но не в привычном, существующем сейчас в России виде.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.