Цену на российский газ для Белоруссии в 2022 году определят до конца года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году будет окончательно установлена до конца текущего года, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь рассказала о содержании прошедшей в Петербурге встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

По ее словам, президенты обсудили "вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь". "Цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021 года. Окончательно она будет определена до конца нынешнего года", - сказала пресс-секретарь в комментарии телекомпании "Мир" в среду.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились о сохранении цены на российский газ в 2022 году на уровне текущего года.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - сказал Песков.

Как сообщалось, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию во вторник. Встреча с президентом РФ проходила в Константиновском дворце в Петербурге. В пресс-службе президента Белоруссии сообщали, что главы государств планируют обсудить развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

"Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - отметили в пресс-службе.