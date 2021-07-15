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Премьеры РФ и Белоруссии обсудили взаимодействие в промышленности и энергетике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В четверг состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно сообщению, стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии, в том числе взаимодействие в промышленной и энергетической областях.

"Особое внимание было уделено углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - отметили в российском правительстве.

Там добавили, что Мишустин и Головченко обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

В свою очередь пресс-служба белорусского Совмина информирует, что главы правительств "обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и России, по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран".

Ранее на этой неделе в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе пятичасовых переговоров они договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в России, о сохранении цены на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне текущего года, а также поручили правительствам возглавляемых ими стран разработать план противодействия санкциям.

Россия Белоруссия Михаил Мишустин Роман Головченко

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