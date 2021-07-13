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Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ

Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На переговорах в Петербурге президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объеме кредитной поддержки Минска в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также они решили, что в 2022 году Россия будет продавать Белоруссии газ по ценам 2021 года, без индексации.

В начале встречи Путин и Лукашенко затронули тему санкционного давления на Белоруссию, белорусский лидер отдельно говорил о давлении оппозиции на представителей власти в стране.

"Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам. Были затронуты те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - сообщил Песков.

согласовали ряд мер по сотрудничеству в конкретных отраслях, в частности в энергетике, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, два лидера, по его словам, "выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика" и "подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств".

Переговоры продолжались больше пяти часов.

В пресс-службе Лукашенко ранее объясняли, что президенты собирались обсудить развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику.

Песков же говорил, что они обсудят меры по противодействию попыткам Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, а также российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов, работу министерств по строительству Союзного государства.

Он отметил, что договоренность об этой встрече была достигнута "какое-то время назад, она не неожиданная", просто о ней не делали "какого-то специального анонса".

Минск с конца 2018 года добивается компенсации удорожания для белорусской стороны российской нефти из-за налогового маневра в России. В белорусском руководстве заявляли, что издержки Минска от реализации налогового маневра в виде удорожания поставок нефти из России и поэтапного отказа от экспортных пошлин на нефтепродукты составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах. В ответ теперь уже бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил идею углубления интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства.

Ожидалось, что в декабре 2019 года, к 20-летию создания Союзного государства, пакет "дорожных карт" подпишут президенты двух стран. Однако в конце декабря разразился очередной двусторонний нефтяной кризис, который привел к отсутствию поставок российской нефти в Беларуси в течение первого квартала 2020 года.

В июле 2020 года правительство Белоруссии оценивало потери от российского налогового маневра в 2021 году в примерно 350 млн белорусских рублей ($145 млн по прогнозному курсу 2,4 белорусских рубля за доллар).

1 июня 2021 года Лукашенко заявил, что принципиально договорился с Путиным о компенсации белорусской стороне потерь от российского налогового маневра и что правительствам поручено окончательно отработать эту схему.

Белоруссия Александр Лукашенко Петербург Владимир Путин Дмитрий Песков

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